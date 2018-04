Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat ca loviturile asupra Siriei conduse de fortele armate americane vor avea consecinte si ca insultarea presedintelui rus este inacceptabila, transmite Reuters. "Se implementeaza un scenariu prestabilit. Suntem din nou amenintati. Am avertizat ca astfel…

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Atacurile din Siria vor avea consecinte, avertizeaza Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, precizand ca Statele Unite, Marea Britanie si Franta poarta intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni.

- Intrebat daca se refera la un razboi intre Statele Unite si Rusia, diplomatul a raspuns: "Nu putem sa excludem nicio posibilitate, pentru ca am vazut mesajele care vin de la Washington. Ele sunt foarte belicoase"."Prioritatea imediata este sa prevenim riscul unui razboi”, a declarat ambasadorul…

- "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un Animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis miercuri Donald Trump, intr-un mesaj postat…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia a declarat ca Statele Unite se vor confrunta cu consecințe grave in cazul utilizarii forței in Siria ca raspuns la recentul atac chimic din Gouta de Est, transmite RIA Novosti. „Pe canalele corespunzatoare, am transmis deja parții americane…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost