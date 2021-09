Rusia: Preşedintele Vladimir Putin a votat online în prima zi a alegerilor legislative Presedintele rus Vladimir Putin a votat vineri online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii sai apropiati, conform EFE.



Intr-un interviu acordat postului de televiziune independent Dojd, expertul Dmitri Oreskin, unul dintre comentatorii de opozitie, si-a exprimat indoiala ca Putin din cauza COVID-19 "s-a izolat in buncar", invocand lupta dintre clanurile de la Kremlin care se intensifica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

