- Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o "situatie extrem de periculoasa", relateaza Reuters si AFP. "Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a apreciat…

- Președintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite și aliații sai 'vor raspunde energic' daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza AFP. Purtatoarea de cuvint a Casei Albe, Jen Psaki, a mai spus ca președintele…

- Putin s-a declarat ''multumit'' de aceasta convorbire de aproximativ 50 de minute, ''serioasa si concreta'', potrivit unui oficial al administratiei americane.Cei doi lideri au mentionat calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- ''Nu vor exista discutii asupra securitatii europene fara aliatii si partenerii europeni'', a asigurat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, referindu-se la propunerile transmise Washingtonului si prezentate public de Moscova mai devreme cu privire la incheierea unor acorduri care…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…