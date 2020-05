Rusia: Placi comemorative pentru victimele poloneze ale masacrelor staliniste de la Katyn, înlăturate Mai mulți activiști ruși au înlaturat joi placile comemorative care aminteau de miile de prizonieri polonezi executați din ordinul lui Stalin în urma cu 80 de ani, în ceea ce a ramas cunoscut în istorie ca &"Masacrul de la Katyn&". Ordinul de înlaturarea a venit de la autoritaților locale care au pretins ca nu exista dovezi ale crimelor, susține The Moscow Times.



Procurorii din orașul Tver, într-un ordin din octombrie 2019, pentru scoaterea placilor de pe fosta cladire a poliției secrete sovietice, au declarat ca datele trecute pe ele &"nu se bazeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sergei Sobyanin afirma faptul ca cifra reala ar putea fi mai mare, inca pe atatia pacienti ar putea fi asimptomatici, bazandu-se pe teste de screening facute in capitala. Moscova , oraș cu o populatie de circa 12,7 milioane oameni, a declarat oficial 57.300 de imbolnaviri din totalul de 124.000…

- BUCUREȘTI, 2 mai – Sputnik. In ultimele 24 de ore in Rusia au fost confirmate 9623 noi cazuri de infectare cu coronavirus, e o cifra record pentru toata perioada de pandemie, anunța centrul operativ rus pentru combaterea COVID-19. Totodata, se menționeaza ca 47 la suta din noi pacienți sunt…

- Autoritatile sanitare ruse au raportat, duminica, un record de noi infectii cu COVID-19 – 6.361 de pacienti, potrivit The Moscow Times . Numarul cazurilor de SARS-CoV-2, virusul care provoaca COVID-19, era aseara de 80.949. In ultimele 24 de ore, 66 de persoane au decedat din cauza COVID-19, bilanțul…

- Curtea Suprema a Rusiei a decis ca este ilegal sa se discute in public „știri false” cu privire la pandemia Covid-19, in plus de a fi publicate. In fața neincrederii publicului cu privire la rata de infectare relativ scazuta din țara, Rusia a facut difuzarea de false informații privind Covid-19 pasibila…

- Trupele surprinse intr-o filmare la repetiția generala pentru parada care ar fi trebuit sa se desfașoare in Piața Roșie din Moscova pe 9 mai au fost bagate in carantina, dupa ce Putin a anunțat amanarea evenimentelor de Ziua Victoriei.The Moscow Times scrie ca dupa anunțul amanarii paradei, zilele trecute,…

- Pe masura ce pandemia se extinde tot mai mult in lume, Rusia reușește sa mențina numarul de infecții confirmate cu coronavirus la un prag mic: cateva sute, in condițiile unei populații de 146 de milioane. In vreme ce autoritațile lauda masurile luate din timp, criticii vorbesc despre ascunderea informațiilor…

- Rusia a anunțat ca "limiteaza" cursele catre si dinspre Europa, in incercarea de a stopa raspandirea coronavirusului pe teritoriul sau, noteaza The Moscow Times.Restricțiile intra in vigoare luni, 16 martie, si vizeaza toate statele membre ale Uniunii Europene, dar si Elveția si Norvegia.Autoritațile…

- Liderul rus a comentat sloganul 'Putem repeta' parafrazand un verset din Biblie: 'Cine vine la noi cu sabie, de sabie va pieri' (Matei 26:47-56: 'Pune-ti sabia la locul ei, caci toti cei ce scot sabia de sabie vor pieri'.) "Uniunea Sovietica a fost supusa unui atac teribil, ingrozitor, de…