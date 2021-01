Rusia isi va anunta in zilele urmatoare iesirea din Tratatul "Cer Deschis", un pact care permite survolul reciproc al teritoriilor tarilor semnatare de catre avioane de observatie neinarmate, a relatat vineri cotidianul economic rus Kommersant, citand surse oficiale anonime, potrivit Reuters.



Rusia se va retrage efectiv din tratat peste sase luni, dupa ce va trimite notificari celorlalti membri ai pactului cu privire la decizia sa, cu exceptia cazului in care se va razgandi intre timp, precizeaza publicatia rusa.



SUA s-au retras oficial in noiembrie din acest tratat de…