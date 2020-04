Rusia: Opoziţia a protestat în direct pe platforma YouTube Opozantii rusi au organizat marti o actiune de protest online, marcata de importante probleme tehnice, pentru a reclama Kremlinului mai multe ajutoare impotriva noului coronavirus, noteaza AFP. Difuzat pe platforma YouTube, evenimentul a fost alcatuit din luari de cuvant ale opozantilor, expertilor, personalitati ale societatii civile exprimandu-se de acasa. Un cunoscut interpret rus de muzica rap, Noize MC, a interpetat mai multe piese. Inceputul transmisiunii a fost marcat insa de importante probleme tehnice - lipsa sonorului - si actiunea a atins un maxim de 5.000 de spectatori simultani. Manifestatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozanti rusi au organizat marti o actiune de protest online, marcata de importante probleme tehnice, pentru a reclama Kremlinului mai multe ajutoare impotriva noului coronavirus, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Difuzat pe platforma YouTube, evenimentul a fost alcatuit din luari de cuvant ale…

- Deputații de la Platforma DA au depus o sesizare la Curtea Constituționala ce vizeaza Acordul privind contractarea creditului rusesc in valoare de 200 de milioane de euro, ratificat saptamana trecuta de catre Parlament. Opoziția considera unele prevederi ale Acordului drept neconstituționale și solicita…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi face treaba in mod corespunzator in contextul crizei legate de noul coronavirus, a declarat sambata șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a respins criticile americane la adresa agentiei internationale.

- Dupa ce și-a vazut soția pe primul loc in tendințele muzicale de pe YouTube, Viorel Stegaru a venit imediat din urma. Aceasta a lansat o piesa alaturi de Maria Constantin, iar in aceasta seara au cantat-o in direct la ShowBiz Report la Antena Stars.

- Aproximativ 800.000 de copii britanici au participat la un curs de educatie fizica difuzat online, luni, dupa ce Guvernul de la Londra a ordonat inchiderea scolilor pe teritoriul intregii tari cu scopul de a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. Cursul online, gazduit de cunoscutul…

- Platforma Our World In Data a elaborat un clasament al țarilor cu cele mai multe teste prelucrate:- China 320,000 (2 martie)- Coreea de Sud 287,000 (17 martie )- Italia 150,000 (17 martie)- Arabia Saudita 125,000 (16 martie)- Rusia 117,000 (17 martie)- Marea Britanie 51,000 (17 martie)- SUA 42,000…

- Sustinatorii loiali ai Kremlinului isi clamau satisfactia miercuri, dupa o noua lovitura de teatru a lui Vladimir Putin, care si-a deschis calea ramanerii la putere pana in 2036 - un ”puci” in opinia opozantilor, relateaza AFP.

- YouTube a anuntat luni ca va interzice continuturile care "manipuleaza sau falsifica" informatii despre alegeri, in conditiile in care gigantii tehnologiei se confrunta cu presiunea din ce in ce mai accentuata pentru a lupta contra dezinformarii online odata cu apropierea prezidentialelor in SUA,…