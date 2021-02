Rusia: Opozantul Aleksei Navalnîi, condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii, critic acerb al Kremlinului, la trei ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a decis ca acesta a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare in 2014, dar a spus ca termenul sau de inchisoare va fi scurtat pentru timpul in care s-a aflat in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Navalnii, unul dintre cei mai virulenti critici ai presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestat la 17 ianuarie pe un aeroport din Moscova la revenirea sa in Rusia din Germania, unde a primit ingrijiri dupa ce a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Navalnii a fost condamnat de instanța rusa la doi ani și jumatate de inchisoare, conform CNN . Proteste in toata Rusia Aleksei Navalnii este unul dintre principalii opozanți ai președintelui Vladimir Putin și a fost otravit in urma cu cateva luni cu un agent neurotoxic, Noviciok. A reușit sa…

- Cel mai virulent critic și opozant al Kremlinului va ramane in inchisoare 3 ani și jumatate. Un tribunal din Moscova a dat curs solicitarii Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia și a comutat condamnarea cu suspendare primita in urma cu cațiva ani in condamnare reala,

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, plasat in detenție dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Delictul pentru care va fi judecat Navalnii se pedepsește cu amenda sau inchisoare. El a…

- Autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnîi pe lista persoanelor urmarite la sfârșitul anului trecut, potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram și confirmat de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times.Știrea vine la o zi dupa ce Navalnîi…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Alexei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…