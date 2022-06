Rusia: O organizație neguvernamentală împotriva torturii a fost desemnată „agent al străinătății” Organizatia neguvernamentala rusa Comitetul impotriva Torturii a fost desemnata vineri „agent al strainatatii” de catre autoritatile ruse, in plina represiune impotriva societatii civile in Rusia, relateaza AFP. Numele acestei organizatii fondate in 2000 apare de acum pe lista organizatiilor care, conform Moscovei, exercita functia de „agent al strainatatii”. Lista poate fi consultata pe site-ul Ministerului de Justitie. Comitetul impotriva Torturii militeaza pentru a determina autoritatile sa ancheteze relele tratamente aplicate de fortele de securitate si sa ia masuri pentru a le pune capat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

