Rusia: O nouă anchetă împotriva lui Navalnîi, pentru fraude / "Putin face o criză de isterie" O ancheta pentru "fraude la scara mare" a fost deschisa în Rusia împotriva lui Alexei Navalnîi, în convalescența în strainatate dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, scrie AFP.



Într-un comunicat, Comitetul ruse de ancheta a afirmat ca Navalnîi este suspectat ca a cheltuit în interes personal 356 de milioane de ruble (3,9 milioane euro la cursul actual) din donațiile mai multor ONG-uri.



Autoritațile evoca în special donațiile catre Fondul de lupta împotriva corupției, fondat de opozant,…



