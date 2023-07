Rusia: ”Negustorul morții”, eliberat de americani, intră în politică Traficantul de arme rus eliberat in decembrie anul trecut in cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat-o pe vedeta americana de baschet Brittney Griner a fost ales candidat al unui partid de extrema-dreapta la alegeri regionale din Rusia, a anuntat duminica agentia de presa de stat RIA, citata de Reuters. Viktor Bout, supranumit candva „negustorul mortii” de catre Statele Unite, a executat 10 ani dintr-o pedeapsa de 25 de ani in inchisorile americane pentru trafic de arme, pana la eliberarea sa in schimbul de prizonieri cu Griner, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice. RIA a citat un oficial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

