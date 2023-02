Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins vineri relatarile conform carora directorul CIA, William Burns, ar fi calatorit la Moscova pentru a-i propune un plan secret de pace ce ar presupune ca Ucraina sa cedeze teritorii.

- Kremlinul a respins vineri relatarile aparute in mass-media conform carora directorul CIA, William Burns, ar fi calatorit la Moscova pentru a-i propune un plan secret de pace ce ar presupune ca Ucraina sa cedeze teritorii catre Rusia. Și SUA au respins un astfel de scenariu.

- Mai multe explozii au rasunat sambata dimineata la Kiev, responsabili ucraineni afirmand ca noi lovituri ale armatei ruse au luat drept tinta infrastructuri-cheie ale capitalei Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Un atac cu racheta asupra unor infrastructuri esentiale” este in curs la Kiev, a anuntat…

- Polonia si Lituania vor ca UE sa impuna restrictii asupra sectorului nuclear din Rusia ca parte a noilor sanctiuni contra Moscovei in contextul razboiului din Ucraina, noteaza vineri Reuters . Cele doua tari au propus ca grupul energetic Rosatom si conducerea lui sa fie incluse pe ”lista neagra” a Uniunii…

- Rusia nu a manifestat vreo dorinta ”semnificativa” de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat joi, 22 decembrie, secretarul de stat american Antony Blinken, la scurt timp dupa afirmatia Vladimir Putin conform careia Moscova sustine incheierea ”cat mai curand”a acestui conflict, transmite AFP…

- Autoritațile instalate de ruși la conducerea zonelor ocupate din regiunea Herson au anuntat sambata ca au inceput sa schimbe moneda ucraineana, grivna, aflata in circulatie la nivel local, in ruble rusesti, urmand ca de la 1 ianuarie anul viitor aceasta sa fie definitiv retrasa in aceste teritrorii,…

- Miercuri, Rusia a salutat declaratia liderilor G20, desi documentul mentioneaza ”suferintele umane imense” provocate de razboiul din Ucraina, transmite Agerpres. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a afirmat ca versiunea finala – pe care diplomatii rusi s-au straduit sa o influenteze –…

- Kremlinul a refuzat luni sa comenteze asupra informatiei publicate de The Wall Street Journal (WSJ) conform careia Washingtonul a purtat discutii secrete cu inalti oficiali rusi pentru a evita o viitoare escaladare a razboiului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…