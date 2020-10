Stiri pe aceeasi tema

- Sute de animale marine au fost descoperite fara viața pe o plaja din regiunea Kamceatka, in urma deversarilor de petrol. Foci, caracatițe, pești și multe specii de moluște au ajuns pe țarmurile peninsulei , unde au fost observate de localnici, scrie publicația Siberian Times.

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in rindul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, care a avut duminica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Ritcher s-a produs, marti, in peninsula Kamceatka, in Rusia, potrivit Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), scrie Agerpres.Seismul s-a produs la ora 3:41 GMT, la o adancime de 329,7 kilometri. Epicentrul a fost stabilit la 13 kilometri distanta…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada in orasul Habarovsk din Extremul Orient din Rusia pentru a protesta impotriva modului in care presedintele Vladimir Putin gestioneaza o criza politica regionala si presupusa otravire a celui mai vocal critic al sau, Alexei Navalnii, relateaza Reuters."Putin,…

- Decesele cauzate la nivel global de maladia COVID-19 au depasit joi pragul de 700.000, din care 203.000 s-au inregistrat in America Latina, una dintre regiunile cele mai afectate de pandemia de coronavirus,, relateaza EFE, citata de Agerpres.Potrivit celor mai recente date publicate de Organizatia Mondiala…

- Doua femeie au fost gasite moarte intr-o casa din satul Pleșa, comuna Manastirea Humorului, care a luat foc luni, in jurul orei 15.00. Pompierii au fost sesizați prin 112 de un incendiu izbucnit la o șura și la o bucatarie de vara din Pleșa. Trupurile carbonizate au fost gasite in bucataria de ...