Rusia: Mai multe avioane au revenit la Moscova din cauza unui obiect neidentificat

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe avioane care efectuau marti zboruri interne in Rusia, catre Sankt Petersburg, au facut cale intoarsa catre aeroporturile de unde decolasera, potrivit website-ului Flight Radar. Motivul nu este deocamdata clar, insa un site de știri rusesc și rețelele sociale vorbesc despre un obiect neidentificat.

- Mai multe zboruri interne ruse, care se indreptau spre Sankt Petersburg, s-au intors marti spre punctele de plecare, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor Flight Radar, relateaza Reuters, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg a suspendat temporar marți toate zborurile, a anunțat guvernul orașului, fara a oferi un motiv pentru masura luata, transmite Reuters. O publicație online ruseasca susține ca avioanele de vanatoare ar fi fost ridicate de la sol pentru a investiga un posibil obiect…

- Vizita oficiala in China a președintelui belarus Aleksandr Lukașenko este prevazuta a avea loc intre 28 februarie si 2 martie, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Beijing, informeaza AFP și Reuters, citate de Agerpres . Ministrul de externe chinez, Qin Gang, i-a impartasit omologului sau belarus…

- Aproximativ 500 de proprietați din privincia ucraineana Crimeea, anexata unilateral de Rusia in 2014, au fost naționalizate de autoritațile instalate de Moscova in regiune, relateaza Reuters . Printre proprietarii acestora se numara oameni de afaceri și politicieni ucraineni. Vizați de decret sunt ”complicii…

- Rusia a lansat 16 drone "kamikaze" in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat vineri armata ucraineana, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters.

- Santierele Navale ale Amiralitatii, cu sediul in portul vestic Sankt Petersburg, anunta intr-un comunicat decesul lui Alexander Buzakov. Acesta ocupa postul din august 2012, relateaza Agerpres care citeaza Reuters.Potrivit comunicatului, publicat pe site-ul societatii, principala sa realizare a fost…

- Un important santier naval rusesc specializat in constructia de submarine non-nucleare a anuntat ca directorul sau general a murit subit sambata, dupa 11 ani de activitate, dar nu a oferit detalii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Santierele Navale ale Amiralitatii, cu sediul in portul vestic Sankt…