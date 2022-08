Stiri pe aceeasi tema

Numarul mortilor a crescut la cel putin 56 in inundatiile produse in Iran in cele doua zile de furtuni puternice care au lovit tara, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Societatii Semilunii Rosii iraniene, relateaza dpa.

Un incendiu a izbucnit in timpul nopții la un depozit de petrol din teritoriul controlat de Rusia in estul Ucrainei, dupa ce forțele ucrainene au bombardat orașul Donețk, a declarat marți șeful administrației orașului.

Peste 200 de persoane au murit din cauza secetei care face ravagii in nord-estul Ugandei, potrivit Reuters.

Autoritatile din Tanzania au trimis o echipa de medici si de experti in sanatate in sud-estul tarii pentru a investiga o boala misterioasa care a provocat moartea a trei persoane, informeaza miercuri AFP, citand responsabili din aceasta tara din estul Africii.

Fortele ruse au lansat o bomba puternica asupra unei scoli in care se adaposteau 90 de persoane, a anuntat guvernatorul regiunii Lugansk.

32.050 de soldați ruși au fost uciși și 1.419 tancuri au fost distruse, conform celei mai recente actualizari oferita de Ucraina privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului, conform Mediafax.

Forte ruse isi "consolideaza pozitiile" in centrul Sievierodonetkului, un oras strategic in Donbas, in estul Ucrainei, anunta miercuri guvernatorul regiunii ucrainene Lugansk Serghii Gaidai, relateaza AFP, conform news.ro.

Cel putin 8 persoane au murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce Rusia a lansat un atac cu rachete asupra satului Desna din regiunea Cernihiv, nordul Ucrainei, a anuntat serviciul de stat de urgenta al Ucrainei, relateaza Reuters, relateaza News.ro.