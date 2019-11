Rusia le cere kurzilor să se alăture armatei naţionale a Siriei Rusia, principalul sustinator militar al guvernului contestat din Siria, le-a cerut luni militantilor kurzi aflati sub asediu sa se alature armatei nationale siriene, relateaza DPA.



"Cu cat mai repede, cu atat mai bine", a declarat ministrul adjunct de externe rus Mihail Bogdanov, citat de agentia de stiri Interfax.



El a afirmat ca Rusia este in contact "cu toate partile", intr-un efort de a asigura pacea pe baza "respectului pentru suveranitatea Siriei".



Militiile kurde, care s-au opus guvernului sirian, au fost indepartate luna trecuta din unele regiuni din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

