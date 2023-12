Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Politehnic din Moscova (Polytech) a prezentat, luni, 18 decembrie, prototipul Amber (n.r. Chihlimbar), viitoarea mașina electrica pe care o dezvolta uzina Avtotor din Kaliningrad, a informat agenția RBC. Fotografii cu prototipul viitoarei mașini electrice au declanșat un val de ironii pe…

- Uzina ruseasca Avtotor din Kaliningrad va lansa propria mașina electrica, denumita „Amber" (Chihlimbar - trad.) in ultimul trimestru al anului viitor, scrie site-ul specializat Autostat.ru. Pe internet au aparut imagini cu prototipul acestei mașini, despre care site-ul menționat spune ca ar trebui sa…

- Razboiul dronelor - Rusia și Ucraina anunța cifrele atacului din ultimele oreSistemele rusesti de aparare aeriana au distrus 33 de drone lansate de Ucraina deasupra mai multor regiuni din Rusia, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, anunța news.ro. Dronele au fost…

- Presedintele francez Emmanuel Macron lanseaza masina electrica la 100 de euro pe luna prin leasing social, o promisiune de campanie menita sa ”democratizeze” cumpararea de vehicule electrice, un program cu 25.000 de beneficiari in 2024, relateaza Le Figaro.Dupa luni de tergiversari cu privire la…

- Unul dintre marii rivali chinezi ai Apple, Xiaomi va produce primul sau automobil electric. Doua dintre cele trei versiuni ale mașinii au denumiri care evoca telefoanele iPhone, transmite stirileprotv.ro In timp ce Apple Car inca se afla in faza de proiect, Xiaomi va incepe sa livreze noua sa mașina…

- Cotidianul american scrie ca Kievul se afla la originea atentatului comis in august 2022 in apropiere de Moscova in care a fost asasinata Daria Dughina, o aparatoare apriga a invaziei Ucrainei, fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. Masina in care a fost ucisa aceasta femeie, la varsta de…