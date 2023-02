Stiri pe aceeasi tema

- Rusia l-a invitat pe muzicianul englez Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei Pink Floyd, sa vorbeasca, miercuri, in Consiliul de Securitate al ONU in cadrul unei reuniuni pe care autoritatile de la Moscova au solicitat-o in vederea unei discutii despre livrarile de arme catre Ucraina.

- Livrarile occidentale de armament modern și performant in Ucraina creeaza nervozitate in Rusia. Vladimir Putin simte ca urmarile conflictului pe care l-a inceput in țara vecina pot avea repercursiuni pe teritoriul sau așa ca sporește masurile de securitate, mai ales in

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova."Anchetatorii FSB au cerut (...) sa se ordone in…

- Propunerea presedintelui francez Emmanuel Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate in cadrul unor viitoare negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina a fost primita duminica cu critici puternice la Kiev si in statele baltice, relateaza publicatia Financial Times. Tema acestor garantii…

- Adunarea generala a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție, fara efect de constrangere, in favoarea unui mecanism de reparare de catre Rusia a distrugerilor umane și materiale cauzate prin invadarea Ucrainei. Spre deosebire de situația din Consiliul de Securitate, unde Rusia are drept de veto, Moscova…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…