Rusia l-a expulzat pe adjunctul ambasadorului SUA la Moscova

- Rusia l-a expulzat pe adjunctul ambasadorului SUA de la Moscova, Bart Gorman, a anuntat joi Departamentul de Stat de la Washington, care a denuntat o „escaladare” pe fondul crizei din jurul Ucrainei, informeaza AFP.

- Forțele armate ucrainene și separatiștii pro-ruși se acuza reciproc pentru deschiderea focului și incalcarea acordurilor de Minsk. Separatistii din estul Ucrainei, care sunt sprijiniti de Rusia, au anuntat joi ca armata ucraineana a deschis focul pe teritoriul controlat de ei, de patru ori in ultimele…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Washingtonul ca duce o „campanie de propaganda” despre posibila agresiune rusa, în timpul convorbirii telefonice avute sâmbata cu secretarul de stat american Antony Blinken, a informat MAE rus.„Campania de propaganda…

- Douazeci de nave Marinei militare ruse au iesit luni in Marea Baltica pentru exercitii, a anuntat agentia de presa RIA, pe fondul tensiunilor sporite dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si al informatiilor potrivit carora Statele Unite ar putea trimite trupe suplimentare in regiune,…

- Președintele american Joe Biden a declarat, joi, ca i-a transmis clar omologului sau rus, Vladimir Putin, ca orice intrare a trupelor Rusiei in Ucraina va fi considerata o „invazie”, incercand astfel sa clarifice politica Statelor Unite in privința crizei generate de comasarea a peste 100.000 de militari…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…