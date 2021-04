Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 1.784 de persoane au fost retinute la manifestatiile organizate miercuri in circa 60 de orase din Federatia Rusa pentru a cere eliberarea disidentului Aleksei Navalnii, releva portalul OVD-Info, specializat in monitorizarea retinerilor la manifestatii si apararea drepturilor acestora, potrivit…

- Peste o mie de persoane au fost arestate miercuri in toata Rusia in timpul protestelor organizate in sprijinul opozantului Aleksei Navalnii aflat in greva foamei in inchisoare, potrivit ONG-ul OVD-Info, informeaza AFP si Reuters. Conform informatiilor furnizate de aceasta organizatie specializata…

- Cel putin 199 de persoane au fost retinute miercuri in intreaga Rusie la manifestatiile neautorizate pentru eliberarea lui Aleksei Navalnii, incarcerat si in greva foamei de trei saptamani, relateaza AFP si Reuters. Potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea protestelor din Rusia,…

- Rusia trebuie sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu in ceea ce priveste sanctiunile SUA, din cauza "politicii ostile si impredictibile" a Washingtonului, a comunicat joi Kremlinul, informeaza Reuters potrivit Agerpres. SUA au atentionat ca vor impune noi sanctiuni impotriva Moscovei in legatura…

- Rusia a lansat o licitație pentru achiziționarea unor echipamente de protecție destinate poliției, dupa ce susținatorii lui Aleksei Navalnii au anunțat ca pregatesc cea mai importanta manifestație din istoria moderna a țarii, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. Ministerul rus de Interne vrea…

- Opoantul rus Alexei Navalnîi a slabit opt ​​kilograme de la sosirea într-un lagar de prizonieri la începutul lunii martie, chiar înainte de a începe o greva a foamei, au anunțat joi colaboratorii sai, care se tem pentru sanatatea sa, potrivit AFP.Potrivit unui mesaj…

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia, a parasit Rusia cu un zbor catre Germania, relateaza miercuri agentia Interfax, citata de Reuters si EFE. Conform surselor consultate de agentia rusa, Iulia Navalnaia s-a imbarcat pe aeroportul moscovit Domodedovo intr-un avion cu destinatia Frankfurt.…

- Administratia Joseph Biden a exprimat preocupare privind condamnarea la inchisoare a lui Aleksei Navalnii si a cerut eliberarea liderului opozitiei ruse, conform agentiei Reuters. "Statele Unite sunt profund preocupate de hotararea autoritatilor ruse de condamnare a liderului opozitiei, Aleksei…