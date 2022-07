Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Forțele antiaeriene ruse au doborat zeci de arme ucrainene, pe care „le sparg ca pe nuci”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, intr-un scurt fragment dintr-un interviu difuzat sambata de canalul de televiziune Rossiya TV 1, citat de Reuters , dar și de Agenția Rusa de Presa TASS . . Agenția…

- Zhanna Agalakova, jurnalista care și-a dat demisia in martie de la postul rusesc Pervii Kanal, un canal de televiziune rusesc controlat de stat, din cauza invaziei Ucrainei, a transmis publicului rus sa-și inchida televizoarele, pentru ca sunt un instrument de spalare a creierelor, potrivit BBC . „Pur…

- Reprezentantul Radei Supreme la Curtea Constituționala, Olga Sovgiria, a spus ca la aproape șapte ani de la adoptarea așa-numitei „legi a decomunizarii”, Partidul Comunist a fost, in sfarșit, interzis in Ucraina. Anunțul a fost facut pe 16 mai, pe Telegram . „La mai bine de șase ani de la adoptarea…

- „Le cerem rusilor un coridor umanitar urgent dinspre Azovstal!”, a scris vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk pe contul ei de Telegram. ''Acum sunt acolo circa 1.000 de civili si 500 de soldati raniti. Toti trebuie retrasi de la Azovstal astazi!'', a adaugat ea, lansand totodata un apel ''catre liderii…