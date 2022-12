O izolare a Internetului rus de restul lumii ar fi fost luata in calcul de Kremlin in martie, dupa lansarea ”operatiunii militare speciale” in Ucraina, dezvaluie Kommersant, scrie Le Figaro. Mai multe exercitii in domeniul securitatii cibernetice au avut loc in acest an, la care au participat banci, operatori in domeniul telecomunicatiilor si unele dintre cele mai mari societati in domeniul Internetului, in vederea testarii capacitatii de a functiona in mod autonom a retelei rusesti. Potrivit Kommersant, aceste exercitii sunt justificate de situatia geopolitica. Vicepremierul rus Dmitri Cernisenko…