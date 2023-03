Stiri pe aceeasi tema

- O companie chineza de stat a obtinut un contract pentru dezvoltarea unui port+cheie in Insulele Solomon, o victorie importanta in demersul Beijingului de a-si creste influenta in Pacificul de Sud, transmite AFP.

- Rusia și China sunt preocupate de prezența in creștere a NATO in Asia, au spus președinții Vladimir Putin și Xi Jinping intr-o declarație comuna semnata la finalul discuțiilor de la Kremlin.

- Presedintele Vladimir Putin a laudat relatiile ruso-chineze, ajunse la apogeu, si a impartasit asteptarile ridicate pe care le are de la discutiile cu liderul Xi Jinping, in ajunul vizitei sale in Rusia. „Relatiile ruso-chineze au atins cel mai inalt punct din istoria lor si continua sa devina mai puternice”,…

- Iranul a ajuns la un acord pentru a cumpara avioane de vanatoare avansate Su-35 din Rusia, a anuntat sambata presa de stat iraniana, ceea ce ar marca extinderea cooperarii militare bilaterale in virtutea careia Moscova a putut folosi drone de fabricatie iraniana in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters,…

- Kremlinul susține ca Ucraina livreaza substanțe radioactive prin porturile Cernomorsk și Odesa pentru fabricarea ,,bombelor murdare”, apoi va acuza Rusia de atacuri asupra obiectivelor periculoase, acțiuni din apropierea Transnistriei. Chișinaul acuza Rusia de falsuri și speculații.

- Fregata militara rusa „Amiral Gorskov” a acostat luni la Cape Town, in vederea unor exercitii navale comune in largul coastelor sud-africane, a anuntat Consulatul general al Rusiei in Africa de Sud, in timp ce acest antrenament a starnit critici virulente din partea opozitiei sud-africane, informeaza…

- Serviciile secrete din Rusia și China realizeaza schimburi ample de informații. Serghei Narișkin spune ca are legaturi constante cu omologii sai europeni și acuza SUA și Marea Britanie ca nu lasa Kievul sa negocieze pacea, scrie EFE.

- Presedintele american Joe Biden l-a primit vineri la Casa Alba pe prim-ministrul japonez Fumio Kishida, salutand puterea aliantei lor si rolul sporit pe care Japonia intentioneaza sa-l joace in mentinerea stabilitatii in regiunea Asia-Pacific.