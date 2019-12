Rusia interzice vânzarea de smartphones fără aplicații rusești preinstalate Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care interzice vânzarea în Rusia de smartphones sau computere daca acestea nu sunt echipate cu softuri sau aplicații ruse preinstalate, scrie AFP.



Aceasta lege, care va intra în vigoare în 1 iulie 2020, este prezentata de autoritați drept o modalitate de a promova companiile tehnologice rusești în fața concurenței straine.



Potrivit textului acestei legi, "consumatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a folosi anumite tipuri de produse tehnologice cu programe preinstalate rusești".



