Rusia începe să regrete decizia de a nu amplasa rachete balistice în vestul țării Rusia ar trebui sa analizeze daca actuala sa politica de a nu deplasa rachete balistice in vestul tarii mai este justificata, scrie ambasadorul plenipotentiar Grigori Maskov, intr-un articol publicat vineri in revista Ministerului de Externe, relateaza TASS, citata de news.ro "Trebuie sa se acorde mai multa atentie rachetelor cu raza medie si lunga de actiune, care incep sa dobandeasca o dimensiune strategica. Odata cu prabusirea Tratatului privind rachetele cu raza intermediara si cu raza scurta de actiune, toate restrictiile au fost ridicate. Acest lucru ridica intrebarea destul de logica:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

