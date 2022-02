Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput sambata noi manevre navale de amploare in Marea Neagra, cu peste 30 de nave in apropierea Peninsulei Crimeea, dupa ce a anunțat blocarea a trei mari zone in acest sens. In același timp, Moscova continua sa denunțe „isteria” americana, dupa ce Washingtonul a declarat ca se teme de o iminenta…

- „Acum noi asteptam si o reactie unitara: atunci cand navele RUS (ruse) nu vor putea intra in porturile lumii, ei vor intelege pretul obrazniciei lor", a scris ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov pe Twitter.Intr-un comunicat pe acelasi subiect, armata Ucrainei a subliniat ca fortele sale…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…

- Rusia a inceput miercuri manevre navale de anvergura in Marea Neagra, la care participa peste 20 de nave, exercitii prevazute in planul de instruire a fortelor sale armate elaborat pentru anul in curs, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor EFE si TASS.

- Guvernul american le-a recomandat deja cetatenilor SUA sa evite deplasarile in Ucraina si i-a ''avertizat ca exista informatii conform carora Rusia pregateste o operatiune militara importanta contra Ucrainei'', a declarat o purtatoare de cuvant a diplomatiei americane.''Daca luam decizia de a ne modifica…

- Statele Unite vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, potrivit Reuters. Este vorba despre…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca „linia roșie” a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times. Putin a declarat ca Moscova a dezvoltat…

- Capacitatile fortelor navale ucrainene au fost intarite cu doua foste ambarcatiuni de patrulare ale Garzii de coasta a SUA, reconditionate, care au ajuns in portul Odesa de la Marea Neagra, au anuntat marti fortele navale ale Ucrainei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Salutam contributia Statelor…