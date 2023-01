Rusia, în superioritate numerică, intensifică luptele în Donețk Rusia, aflata in superioritate numerica, isi intensifica luptele in regiunea Donețk din estul Ucrainei, a afirmat miercuri viceministrul ucrainean al apararii, Ganna Maliar, transmite AFP. „Luptele se intensifica”, a indicat aceasta pe Telegram, mentionand zona din apropiere de Bahmut, pe care trupele Moscovei incearca sa-l cucereasca de cateva luni, precum si orasul Vugledar, care avea 15.000 de locuitori inainte de razboi si este situat in partea de sud-vest a liniei frontului din regiunea Donetk, potrivit agerpres.ro . „ Acum, in Donbas, in fata superioritatii lor numerice si in materie de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

