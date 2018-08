Rusia, implicare alegeri SUA. Putin acuză o ”isterie” "Nu numai ca aceasta isterie, care dureaza de peste doi ani in legatura cu presupusul amestec al Rusiei care nu a avut niciodata loc, submineaza relatiile bilaterale, insa ridiculizeaza intreg sistemul politic american", a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, in cadrul unei conferinte de presa. Declaratia oficialului rus survine dupa ce importanti oficiali americani, intre care seful serviciilor de informatii si directorul FBI, au acuzat joi Rusia ca ar continua sa incerce "sa slabeasca si sa divizeze" Statele Unite. Amenintarea "este reala. Ea continua.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia incearca sa submineze alegerile din noiembrie pentru Congresul SUA, precum si alegerile prezidentiale din 2020, a declarat joi seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, citat de Reuters. "Comunitatea de informatii continua sa fie preocupata de amenintarile la adresa viitoarelor alegeri…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, l-ar fi intrebat pe președintele francez Emmanuel Macron de ce nu iși retrage țara din Uniunea Europeana și i-ar fi sugerat ca Statele Unite sunt pregatite sa ofere un acord bilater avantajos i...

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comunicatul final al summitului G7, desfasurat in ultimele zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), anuland fragilul compromise in privinta comertului. Desi presedintele american si delegatia sa au aprobat intr-un final documentul in 28 de puncte…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si-a reafirmat dorinta pentru denuclearizare si pentru organizarea unui summit cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminica presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "Presedintele Kim Jong-un si-a exprimat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, marti seara, decizia de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015. Donald Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept…

- Donald Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos". Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru. "Dupa consultari…