Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a anunțat ca​ Regatul Unit nu va susține reprimirea Rusiei la discuțiile G7 daca Moscova „nu își va înceta activitațile agresive și destabilizatoare”, relateaza Politico.Orice tentativa a președintelui Donald…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ministru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Rusia a anuntat 4.149 de cazuri de coronavirus,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat o lege care permite Guvernului sa declare stare de urgenta pentru a opri raspandirea coronavirusului. Putin a inceput sa lucreze la distanta de miercuri, dupa ce s-a intalnit cu seful principalului spital din tara care se ocupa de bolnavii de Covid-19 si care…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comunicat miercuri ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a optat pentru activitati prin telecomunicatii, in contextul pandemiei de coronavirus. "Presedintele prefera ca in aceste zile sa isi desfasoare activitatea prin sisteme de telecomunicatii"…

- Presedintele rus Vladimir Putin a validat revizuirea constitutionala ce îi permite teoretic sa ramâna la putere pâna în 2036, în contextul instabilitatii din lume, a coronavirusului si amenintarilor împotriva Rusiei, a anuntat joi Kremlinul, potrivit Agerpres.„Multe…

- Camera inferioara a Parlamentului din Rusia a aprobat miercuri in a treia si ultima lectura o serie de amendamente la Constitutie, inclusiv o prevedere care ii permite presedintelui Vladimir Putin sa poata obtine un nou mandat, relateaza DPA, scrie Agerpres.In forma sa actuala, Constitutia…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…