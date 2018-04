Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a anuntat vineri ca dispune de 'dovezi' privind participarea directa a Marii Britanii la 'inscenarea' atacului chimic semnalat saptamana trecuta intr-un oras din regiunea siriana Ghouta Orientala, afirmatie calificata de ambasadoarea Marii Britanii la ONU drept 'grotesca'…

- Seful misiunii permanente a Rusiei pe langa Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, si-a exprimat nemultumirea fata de faptul ca ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, foloseste termenul de ''regim'' in raport cu Rusia si a avertizat ca, daca la viitoarea reuniune a Consiliului de…

- Rusia a avertizat luni impotriva unor 'consecinte grave' in cazul unor atacuri aeriene occidentale in Siria, dupa presupusul atac chimic de sambata a carui existenta este negata de Moscova, relateaza France Presse.Citește și: A ieșit la iveala un nou document devastator pentru DNA: cum țineau…

- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce baza militara Tiyas a fost lovita de rachete. Siria acuza Statele Unite ca ar fi implicate in contextul in care Washingtonul și Parisul au acuzat Rusia in fata Consiliului de Securitate al ...

- Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marti asupra ultimului lor proiect de rezolutie instituind un mecanism de ancheta international privind folosirea de arme chimice in Siria, care, in opinia Rusiei, contine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. …

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Administratia Vladimir Putin a cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate ONU pe tema crizei generate de atacul chimic din Marea Britanie, Moscova denuntand lipsa de transparenta a autoritatilor britanice si cerand dovezi concrete prin testarea animalelor din casa fostului agent rus.