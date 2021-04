BUCURESTI, 11 apr – Sputnik, Doina Crainic. Casa Alba a declarat, in cererea sa inițiala legata de buget pentru cheltuieli discreționare, ca Biden a cerut Congresului sa ofere Departamentului Apararii un buget de 715 miliarde de dolari prin care, printre alte probleme de securitate globala, sa descurajeze Rusia și China.

„Casa Alba a anunțat prețul rusofobiei și sinofobiei. Ruperea relațiilor cu Rusia și China va costa contribuabilii americani 715 miliarde de dolari in plus. Aceasta in contextul datoriei guvernamentale a SUA, care a crescut la 26,9 trilioane de dolari in septembrie 2020”,…