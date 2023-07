Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agenției de presa Associated Press, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a transmis ulterior ca Moscova va da „un raspuns corespunzator”.Reacția vine dupa ce, joi, autoritațile romane i-au transmis ambasadorului Rusiei ca trebuie sa reduca personalul efectiv aflat la post in țara…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a reactionat la solicitarea MAE roman de a reduce personalul diplomatic care lucreaza in Ambasada Rusiei la Bucuresti cu 40 de oameni si a precizat ca „Rusia va raspunde in consecinta”.

- Vladimir Djabarov, vicepresedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a amenintat marti, 23 mai, cu deschiderea unui dosar penal impotriva Maiei Sandu, dupa ce lidera de la Chisinau a anunțat ca Republica Moldova va pune in aplicare…

- Acordurile privind activitatea Teleradiocompaniei „MIR” a fost denunțate. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament. Potrivit documentului, se urmarește scopul de a proteja spațiul audiovizual național și de a asigura securitatea informaționala, ținand cont actuala…

- O instanța din Kiev a aplicat sechestru pe capitalul social (100% din drepturile corporative) al SRL „Tvoia bettingovaia kompania” (1xbet) și l-a transmis in gestiune Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale din Ucraina. Este vorba despre active in valoare de 30 de milioane de hrivne ucrainene…

- Zahar Prilepin, un cunoscut scriitor nationalist rus, a fost ranit sambata in explozia unei masini-capcana in orasul Nijni Novgorod (situat in partea centrala a Rusiei europene la confluenta raurilor Volga si Oka - n.r.), a transmis agentia rusa de stat TASS, citata de Reuters, conform Agerpres.O…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, spune despre Republica Moldova ca „nici macar nu mai exista ca tara”, pentru ca „a fost vanduta” Romaniei. Comentarii sarcastice la adresa Chisinaului facute de Medvedev vin dupa ce premierul Dorin…

- Președintele american Joe Biden a notificat Congresul american cu privire la o prelungire cu un an a regulamentului din 21 aprilie 2022 care interzice navelor legate de Rusia sa intre in porturile americane."Am trimis Registrului Federal spre publicare anunțul anexat in care se precizeaza ca starea…