Stiri pe aceeasi tema

- SUA și NATO au efectuat, in ultimele doua zile, mai multe zboruri de cercetare deasupra Marii Negre, in spațiul aerian romanesc, pentru culegerea de informații privind scufundarea crucișatorului Moscova al armatei ruse, conform defenseromania.ro. Sursa citata arata ca mai multe avioane de cercetare…

- Crucișatorul lansator de rachete Moskva s-a scufundat joi, 14 aprilie, a anunțat Ministerul rus al Apararii. In timp ce armata rusa este pe cale sa preia controlul asupra portului strategic Mariupol, din sud-estul Ucrainei, nava de razboi fusese „grav avariata” in cursul nopții precedente. Rusia: Explozia…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a dus la pierderi economice pentru Kiev, iar veniturile din impozite au scazut aproape la jumatate. Crucișatorul Moskva a suferit avarii grave in urma unui incendiu care a dus la detonarea muniției de la bord. Iata care sunt cele mai noi informații despre razboi!

- Daca Putin reușește sa ocupe Odessa, Rusia va avea controlul asupra gazelor din platoul continental al Marii Negre: Analiza Gheorghe Piperea Daca Putin reușește sa ocupe Odessa, Rusia va avea controlul asupra gazelor din platoul continental al Marii Negre: Analiza Gheorghe Piperea „Strategic, daca Putin…

- Negocierile continua si delegatia noastra depune mari eforturi si arata mult mai multa bunavointa decat omologii nostri ucraineni, a declarat intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Conditiile Rusiei sunt „extrem de clare, au fost enuntate si aduse complet in atentia…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre situatia armatei ruse, care a iesit la iveala odata cu invazia Ucrainei. Potrivit acestuia, in Romania nu va avea loc un razboi conventional cu Rusia, tocmai din cauza starii precare a trupelor lui Putin, atat din punct de vedere…

- Turcia a interzis trecerea stramtorilor Bosfor și Dardanele de catre toate navele de razboi, a anunțat luni seara ministrul de Externe, Mevlut Cavusoglu. Decizia a fost luata din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina, Administrația Erdogan indemnand inclusiv tarile riverane Marii Negre, precum Romania,…

- Fostul șef SIE Teodor Meleșcanu a declarat, miercuri, la Antena 3, ca in opinia sa Rusia nu va invada Ucraina. „Ceea ce pare sa se desfasoare in zona media e mult mai departe decat ce exista in realitate, pentru ca nu a aparut o escaladere a rusilor din punct de vedere militar, este mai degraba…