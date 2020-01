Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei la Washington a raspuns unei declaratii a misiunii diplomatice a SUA in Danemarca cu privire la eliberarea lagarului de concentrare nazist de la Oswiecim (Auschwitz) de catre armata americana. Comentariul ambasadei a fost postat pe Twitter, noteaza miercuri portalul rus lenta.ru,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni, cu prilejul comemorarii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, ca Germania are responsabilitatea ca "toata lumea sa se simta in siguranta" pe teritoriul ei, lansand astfel un apel la combaterea antisemitismului, transmite AFP. La New…

- Dupa 75 de ani, sute de supraviețuitori ai lagarului de concentrare de la Auschwitz s-au intors in locul unde au trait infernul. Vor asista la ceremoniile dedicate eliberarii deținuților din lagarul nazist, de catre soldații Armatei Roșii, in 27 ianuarie 1945.

- Israelul urmeaza sa incerce saptamana aceasta sa convinga Statele Unite, dar mai ales Rusia si Franta, sa-si foloseasca influenta in Orientul Mijlociu pentru a o strangula pe cea a Iranului, pe care il prezinta drept o noua amenintare la adresa evreilor, la 75 de ani de la

- O expozitie fotografica deschisa incepand de marti, la sediul Natiunilor Unite, marcheaza 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare si exterminare nazist de la Auschwitz, transmite EFE. "A ne intelege istoria ne conecteaza cu valorile umane esentiale ale adevarului, respectului,…

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz sunt semne ca antisemitismul este in crestere in unele tari, astfel ca evreii au ajuns sa se teama sa poarte in public kipa ori alte simboluri ale credintei lor, noteaza intr-un interviu acordat agentiei DPA Dina Porat, profesor emerit al Departamentului…

- BUCURESTI, 19 dec – Sputnik, Doina Crainic. Raspunzand unei sesiuni de intrebari din partea reporterilor de la Moscova, Putin a declarat joi, in cadrul conferintei anuale de presa, ca Rusia este pregatita „sa reinnoiasca noul acord START actual”, chiar daca se va intampla si la sfarșitul acestui…

- CHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. Liderul american a declarat ca in cadrul intrevederii au fost discutate un șir de probleme, inclusiv relațiile comerciale dintre parți, problema nucleara iraniana, problema Coreei de Nord, dar și cele legate de Tratatul privind rachetele cu raza mica si medie de acțiune,…