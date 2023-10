Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia, care prezideaza in prezent Consiliul de Securitate al ONU, a convocat pentru vineri o noua reuniune a acestui organism pentru a aborda situatia in Fasia Gaza, a anuntat miercuri seara Ministerul Afacerilor Externe, relateaza AFP, conform AGERPRES.Seful diplomatiei braziliene Mauro Vieira…

- Statele Unite nu doresc sa vada civili nevinovati ucisi nicaieri in lume, inclusiv in Fasia Gaza si Israel, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit caruia prima transa de ajutor de securitate american se indreapta deja spre Israel, transmite…

- Președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu premierul irakian Mohammed al-Sudani, și-a exprimat regretul fața de inrautațirea situației din Israel, numind-o un exemplu al eșecului politicii SUA in Orientul Mijlociu, scrie agenția rusa de presa Interfax.„Și criza ucraineana continua și, din pacate,…

- Aproape 190.000 de palestinieni au fost nevoiți sa plece de acasa din cauza razboiului dintre Israel și Hamas, a anunțat ONU, potrivit Mediafax.„Deplasarea in masa a escaladat in ultimele 24 de ore de-a lungul Fașiei Gaza, ajungand la peste 187.518 de oameni și este de așteptat sa creasca in continuare",…

- Raluka de afla la Tel Aviv sambata, cand militanții Hamas au inceput sa lanseze rachete, din Fașia Gaza, spre ținte strategice din Israel. Cantareața a reușit sa ajunga acasa și a povestit cum a trait prima zi a razboiului.

- Ambele parti anunta sute de morti, Israelul 200, iar Autoritatea Palestiniana peste 230 in atacurile declansate dimineata de Hamas si continuate cu o contraofensiva dura a armatei israeliene aeriana si terestra. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a trimis Consiliului de Securitate o scrisoare…

- O reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU va fi convocata in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a anunțat Ministerul de Externe al Braziliei, potrivit Sky News . Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite, dupa atacul gruparii Hamas din Fasia Gaza, scrie…

- Curg reacțiile internaționale dupa ofensiva militara de amploare a Hamas asupra Israelului. Statele Unite condamna fara echivoc atacurile neprovocate ale teroriștilor Hamas impotriva civililor israelieni.