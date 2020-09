Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Rusia i-a interzis candidatului promovat de criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, chiar in ultima sa inregistrare video inainte de a i se face rau, sa participe la cursa electorala pentru un loc in consiliul orasului Novosibirsk, Siberia, a anuntat luni echipa lui Navalnii, informeaza…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Federatia Rusa cu aplicarea sanctiunilor diplomatice, daca se va demonstra ca autoritatile ruse stau in spatele otravirii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, scrie Reuters.

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat, luni, ca datele clinice indica faptul ca liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, prezinta „urme de otravire”, potrivit Reuters. De asemenea,...

- Criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, va supravietui otravirii, anunta fondatorul ONG-ului care l-a transportat in Germania. Pe de alta parte, spitalul Charite din Berlin, unde este internat politicianul, nu a oferit detalii despre starea lui de sanatate, scrie Mediafax. „Aleksei Navalnii va supravietui…

- Oficiali rusi din domeniul sanitar si-au dat vineri acordul pentru transferul in Germania a opozantului Aleksei Navalnii, care se afla in prezent in coma intr-un spital din Siberia, relateaza agentiile internationale de presa. Navalnii poate fi transportat pentru ca starea lui s-a stabilizat, a declarat…

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters. "Consider…

- Un avion medical a plecat din Germania vineri dimineata pentru a-l aduce pe Aleksei Navalnii din Siberia, unde opozantul rus se afla intr-un spital la reanimare, a informat presa germana, citata de France Presse. Avionul a parasit Nurnberg (sudul Germaniei) la ora 3.11 (1.11 GMT), potrivit cotidianului…