- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua o vizita in Serbia la toamna, a anuntat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, care a adaugat ca Rusia este pregatita sa se implice in dialogul dintre Belgrad si Pristina in cazul in care formatul acestor discutii va fi extins, informeaza agentia…

- Liderul opozitiei din Rusia, Aleksei Navalnii, a fost eliberat dupa 30 de zile petrecute in arest pentru ca a organizat un protest ilegal. El a declarat ironic ca s-au imbunatatit conditiile in inchisorile din Rusia inaintea Cupei Mondiale la fotbal, scrie Independent.ie.

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat luni seara pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru reinvestirea in functie pentru al patrulea mandat, potrivit Casei Albe, care a subliniat totodata importanta dreptului de a manifesta in mod pasnic dupa ce aproximativ 1.600 de persoane au fost arestate,…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost eliberat din detentie in cursul noptii de sambata spre duminica dupa ce fusese retinut alaturi de alte aproximativ doua mii de persoane la un protest fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, care luni incepe un nou mandat.

- Aleksei Navalnii, unul dintre liderii opozitiei din Rusia, a fost retinut sambata de politie, in cursul unui protest fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Moscova nu va oferi Statelor Unite garantii unilaterale privind neamestecu in alegeri, a declarat ambasadorul special al MAE rus, Andrei Krutskih. "Daca ambasadorul american Jon Huntsman chiar asteapta ca no...

- Partidul Democrat american a intentat vineri o actiune in justitie impotriva Rusiei, a campaniei presedintelui Donald Trump si WikiLeaks, sustinand ca acestea au colaborat pentru a influenta alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa.Partidul Democrat sustine,…