Rusia bruiaza in mod „activ și constant” comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, ceea ce provoaca riscul producerii unor coliziuni, a declarat șeful Statului Major al armatei romane, generalul Daniel Petrescu. „Razboiul Federației Ruse in Ucraina a destabilizat in mod fundamental regiunea Marii Negre, și a provocat sentimente de insecuritate in randul țarilor […] The post Rusia bruiaza GPS-ul navelor din apele teritoriale romane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .