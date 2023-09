Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Armatei Romane, a emis o avertizare serioasa cu privire la comportamentul Federației Ruse in ceea ce privește comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, subliniind necesitatea pregatirii Romaniei și a NATO pentru o confruntare pe termen…

- „Aceasta confruntare o resimțim foarte bine in special in Flancul Estic al NATO și mai ales in regiunea de unde provin, Marea Neagra. Razboiul Federației Ruse in Ucraina a destabilizat in mod fundamental regiunea Marii Negre și a provocat sentimente de insecuritate in randul țarilor riverane, cu repercusiuni…

- Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apararii, a avertizat la Washington asupra faptului ca Rusia bruiaza in mod „activ și constant” comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, ceea ce provoaca riscul producerii unor coliziuni.

- Rusia bruiaza in mod „activ și constant” comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, ceea ce provoaca riscul producerii unor coliziuni, a declarat miercuri șeful Statului Major al armatei romane, generalul Daniel Petrescu, la un forum, citat de Digi 24. Potrivit acestuia, „Marea Neagra…

- Rusia bruiaza in mod „activ și constant” comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, ceea ce provoaca riscul producerii unor coliziuni, a declarat șeful Statului Major al armatei romane, generalul Daniel Petrescu. „Razboiul Federației Ruse in Ucraina a destabilizat in mod fundamental…

- Rusia bruiaza in mod „activ și constant” comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, ceea ce provoaca riscul producerii unor coliziuni, iar Romania și NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare pe termen lung cu regimul Federației Ruse, a declarat miercuri șeful Statului Major…

- Navele militare chineze și rusesti iși continua manevrele comune in Oceanul Pacific. Potrivit oficialilor de la Moscova, vasele militare ale celor doua țari efectueaza misiuni comune de patrulare.

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia,…