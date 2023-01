Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean al Germaniei a fost arestat pe aeroportul din Munchen sub suspiciunea de tradare, pentru ca ar fi complotat cu un angajat al serviciilor de informatii germane (BND) pentru a transmite informatii Moscovei, a anuntat joi, 26 ianaurie, biroul procurorului general, citat de Reuters . Barbatul,…

- Barbatul, identificat doar ca Arthur E., a fost arestat duminica pe aeroportul din Munchen cand se intorcea in țara din Statele Unite, au transmis joi procurorii, potrivit Reuters . El este acuzat de tradare dupa ce a complotat cu un angajat al serviciilor secrete germane pentru a furniza informații…

- Jurnalistul independent american, Matt Taibbi, a publicat mai multe documente interne ale Twitter, potrivit carora, un numar de agenții guvernamentale, inclusiv Biroul Federal de Investigații și Agenția Centrala de Informații, manipuleaza platforme de socializare in incercarea de a lansa razboaie informaționale…

- Procurorul general al SUA, Merrick Garland, i-a cerut unui coleg sa analizeze și sa desfașoare o ancheta legat de documentele clasificate gasite in fostul birou al lui Joe Biden, in timp ce ex-președintele Donald Trump a avut o reacție virala. Vizat și el intr-o ancheta similara, Trump a cerut sa se…

- Iranul incearca sa "aprofundeze si sa extinda" livrarile sale de arme de varf catre Rusia, aflata in prezent in razboi in Ucraina, a afirmat joi seara seful Mossadului, serviciul de informatii externe israelian, noteaza AFP, citat de Agerpres. La sfarsitul lui octombrie, presedintele israelian, Isaac…

- In razboiul barbar declanșat de dictatorul Putin in Ucraina au murit deja zeci de mii de oameni, printre care sute de copii, iar loviturile Rusiei continua. Un fost ofițer din serviciile secrete americane dezvaluie trei motive pentru care CIA nu a ordonat asasinarea lui Putin. Daca Vladimir Putin ar…

- Rusia si Statele Unite au cai de a gestiona riscurile nucleare la nivelul agentiilor de informatii, a declarat insarcinata cu afaceri a Ambasadei SUA la Moscova, Elisabeth Rood, pentru agentia de presa rusa de stat, adaugand ca, deocamdata, nu mai sunt programate alte intrevederi, potrivit Reuters,…

- Autoritatea de supraveghere a presei din Rusia a blocat joi accesul la site-ul de știri independent Novaya Gazeta, noteaza Reuters. Novaya Gazeta și-a suspendat publicarea pe site-ul sau, pe rețelele de socializare și in format tiparit in martie, ca raspuns la noile legi stricte de cenzura introduse…