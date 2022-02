Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale anunța intr-un comunicat o nava militara rusa care se afla in apele internaționale ale Marii Negre, la limita de nord a Zonei Economice Exclusive a Romaniei (in afara acestei zone), deviaza sau oprește toate navele comerciale care merg spre Ucraina.

- Ucraina a cerut Turciei sa inchida stramtorile Bosfor si Dardanele pentru navele ruse si vrea sanctiuni impotriva Moscovei, a declarat joi ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasil Bodnar, dupa ce Rusia a lansat un atac aerian si terestru asupra tarii vecine, relateaza Reuters. Turcia, tara membra a NATO…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Prezența forțelor ruse in apropierea graniței cu Ucraina și langa Marea Neagra a starnit ingrijorarea autoritaților romane, a relatat Digi 24. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 10 ianuarie, ca este nevoie de o detensionare rapida a situației. „Exista o ingrijorare legitima din partea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…