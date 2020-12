Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a ordonat miercuri autoritaților ruse sa inceapa vaccinarile in masa impotriva COVID-19 saptamana viitoare. Rusia a inregistrat 589 noi decese cauzate de coronavirus. Rusia va produce 2 milioane de doze de vaccin in urmatoarele zile, a spus Putin, potrivit Reuters. „Sa incepem…

- Rusia a intrat in coliziune concomitent atat cu Turcia, cat si cu Occidentul in privinta conflictului din Nagorno Karabah, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Șapte persoane ramase fara bautura la o petrecere au murit în Rusia dupa ce au baut dezinfectant pentru mâini, relateaza Mediafax.The Sun scrie ca noua persoane au ramas fara bautura la o petrecere organizata în Tomtor, în estul Rusiei. Petrecareții au baut dezinfectant…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul…

- Statele Unite ale Americii au salutat marti noua propunere a Rusiei pentru prelungirea cu un an a tratatului de dezarmare Noul START, propunere ce pare sa fie la unison cu pozitia americana, si s-au declarat gata pentru o intrevedere imediata pentru a finaliza un acord, informeaza AFP, Reuters si…

- Administratia Donald Trump a respins propunerea presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de prelungire automata cu un an, in contextul impasului negocierilor, a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), relateaza agentia Associated Press."Reactia presedintelui Putin…

- Pentru a doua zi consecutiv, Rusia a inregistrat joi aproape 9.000 de noi cazuri de coronavirus. Aceasta inseamna o creștere de peste 460 de cazuri fața de cifrele raportate miercuri, relateaza Agerpres.In total, inultimele 24 de ore, in Rusia s-au inregistrat 8.945 de cazuri de infectare cuSARS-Cov2…

- BUCUREȘTI, 27 sept – Sputnik. Autoritațile din Armenia au anunțat stare de razboi și mobilizare generala in urma evenimentelor din Karabahul de Munte. Printr-o hotarare a Guvernului Republicii Armenia este anunțata starea de razboi și mobilizarea generala. Decizia va intra in vigoare din momentul…