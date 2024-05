Grav accident la Mărăcineni. Trafic blocat Traficul a fost blocat in aceasta dupa-amiaza pe DN2 E85, in Maracineni, in urma unui accident rutier. ,,Din primele date de la fața locului un autovehicul a surprins și accidentat un pieton.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

