Stiri pe aceeasi tema

- Brașov, Timișoara și Oradea se afla pe primele poziții la categoria „Orașe care inspira" in cadrul competiției „Destinația anului 2024 in Romania". Și la secțiunea sate de poveste, județul Brașov este in top, iar despre atracțiile zonei a vorbit, la Radio Romania Brașov FM, consilierul județean Alina…

- Angajatii de la Registrul Comertului din Bucuresti si din mai multe orase din tara au declansat astazi, pentru a doua zi consecutiv, proteste spontane, anunta Blocul National Sindical. Activitatea cu publicul este suspendata. Angajatii solicita majorarea salariilor de baza cu 15% si acordarea unor sporuri.…

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș, Gheorghe Ștef, a participat luni, 29 aprilie, la la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!", realizata de catre Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Prezent in studioul Zi de Zi Live amenajat in proximitatea…

- Un grup de tineri din judetul Covasna, care lucreaza la o firma de branding si design, a gasit un mod inedit de a promova patrimoniul cultural si arhitectural al Transilvaniei: prin intermediul unei carti de colorat. Aceasta cuprinde 134 de orase din Transilvania si va fi prezentata in cadrul Targului…

- Administratia judeteana este in cautarea unor executanti pentru elaborarea Proiectului Tehnic si executia fundatiilor viitorului pod peste Olt, situat pe drumul judetean 105. Obiectivul va fi realizat cu fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Dupa demolarea vechiului pod,…

- Festivalul Internațional Shakespeare Craiova sarbatorește, anul acesta, 30 de ani de la prima ediție și pornește in caravana prin Romania. Intre 25 martie și 30 aprilie, timp de 5 saptamani, Caravana Shakespeare prezinta, in premiera, in 30 de orașe din țara, „Operele complete ale lui Shakespeare" in…

- Inițiativa legislativa de interzicere a staționarii mașinilor cu motorul pornit in orașe și municipii este adoptata in mod tacit de Senat, ca urmare a depașirii termenului de dezbatere. Comisiile de specialitate nu i-au mai intocmit un raport suplimentar de respingere dupa ce, așa cum a relatat Profit.ro,…