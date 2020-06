Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare ale Fortelor Aeriene americane au interceptat si escortat patru bombardiere strategice Tu-95MS, capabile sa transporte rachete nucleare, ale Fortelor Aeriene ruse, in timpul unui zbor de rutina deasupra apelor neutre de langa statul american Alaska, a anuntat Ministerul Apararii…

- Cetatenii rusi care doresc sa calatoreasca in strainatate pentru a munci, studia sau a avea grija de rude vor avea voie sa-si reia calatoriile internationale pentru prima data de la sfarsitul lunii martie, a anuntat luni premierul Mihail Misustin, iar Moscova, primul focar de coronavirus din Rusia,…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters.Cinci persoane au murit marți la un spital din St Petersburg…

- Rusia a anuntat luni un nou varf al contaminarilor cu noul coronavirus - 11.656 de cazuri -, pe care autoritatile il atribuie unui program masiv de testare, relateaza Reuters.Rusia - care a inregistrat oficial 221.344 de contaminari cu covid-19 - depaseste Italia si Regatul Unit. Citește…

- Numarul de cazuri de COVID-19 din Rusia l-a depasit luni pe cel din Italia si Marea Britanie, dupa o crestere record a numarului zilnic de cazuri, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Bilantul infectarilor a ajuns in prezent la 221.344, ceea ce inseamna ca Rusia ocupa in prezent pozitia a treia in…

- Statele Unite nu si-au exprimat disponibilitatea de a extinde Noul tratat START, datand din 2010, in timpul discutiilor recente dintre Moscova si Washington, a declarat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Intr-o convorbire…

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Un avion militar de transport cu ajutoare pentru Statele Unite a decolat miercuri dimineata de pe un aeroport de langa Moscova, informeaza Reuters.Rusia a trimis in SUA echipament si masti pentru protectia impotriva coronavirusului, a relatat televiziunea de stat rusa; postul Rossia 24 a prezentat…