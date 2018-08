Stiri pe aceeasi tema

- Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat Statele Unite impotriva comiterii unui nou "act nejustificat si ilegal de agresiune" in Siria, dupa ce Moscova a sugerat luni ca fortele americane din Orientul Mijlociu se pregatesc de un nou atac asupra trupelor regimului de la Damasc.

- Un inalt reprezentant rus a acuzat luni Statele Unite ca isi consolideaza prezenta militara in Orientul Mijlociu cel mai probabil in scopul lansarii unui atac impotriva regimului de la Damasc. De la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat la randul sau asupra izbucnirii unei noi crize…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump , cu omologul sau rus, Vladimir Putin , nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, relateaza AFP preluata de agerpres. "Aceasta problema a fost…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…

- ″Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia’, le-a declarat jurnalistilor Iuri Usakov, consilier de politica externa al Kremlinului, inaintea intalnirii la varf ce va avea loc luni, in capitala finlandeza Helsinki. ‘Situatia in relatiile bilaterale este foarte proasta. Trebuie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari joi ca trupele ruse prezente in Siria, care sustin acolo, din septembrie 2015, fortele regimului de la Damasc, vor ramane in aceasta tara atata vreme cat Moscova 'va avea acolo un interes', informeaza AFP si TASS. 'Operatiunile militare de…