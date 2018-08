Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a declarat ca le-a spus oficialilor americani la inceputul acestei saptamani ca Moscova este preocupata de anumite semne ce arata ca Statele Unite pregatesc noi lovituri asupra Siriei si a avertizat in legatura cu o "agresiune lipsita de fundament…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a declarat ca le-a spus oficialilor americani la inceputul acestei saptamani ca Moscova este preocupata de anumite semne ce arata ca Statele Unite pregatesc noi lovituri asupra Siriei si a avertizat in legatura cu o ''agresiune lipsita de…

- Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat Statele Unite impotriva comiterii unui nou "act nejustificat și ilegal de agresiune" in Siria, dupa ce Moscova a sugerat luni ca forțele americane din Orientul Mijlociu se pregatesc de un nou atac asupra trupelor regimului de la Damasc,…

- Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat Statele Unite impotriva comiterii unui nou "act nejustificat și ilegal de agresiune" in Siria, dupa ce Moscova a sugerat luni ca forțele americane din Orientul Mijlociu se pregatesc de un nou atac asupra trupelor regimului de la Damasc, informeaza…

- Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat Statele Unite impotriva comiterii unui nou "act nejustificat si ilegal de agresiune" in Siria, dupa ce Moscova a sugerat luni ca fortele americane din Orientul Mijlociu se pregatesc de un nou atac asupra trupelor regimului de la Damasc.

- Statele Unite au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare împotriva Siriei daca presedintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agentiei

- Statele Unite au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare impotriva Siriei daca presedintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agentiei Bloomberg.

- Propuneri ”concrete” in vederea solutionarii conflictului in estul Ucrainei au fost ”discutate” de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului lor la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, relateaza AFP. ”Aceasta problema a fost discutata, propuneri concrete au fost…