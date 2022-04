Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat o inregistrare video care prezinta o intalnire intre seful marinei ruse si supravietuitori ai crucisatorului Moscova, care s-a scufundat in Marea Neagra, transmite AFP. In imagini sunt prezentați zeci de barbati in uniforme de marinar, aliniati in fata sefului marinei,…

- Rusia nu renunta la ofensiva din Ucraina, dar va incerca sa se reorienteze pe ocuparea completa a regiunii Donbas in saptamanile urmatoare, a declarat marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, inaintea summitului care reuneste ministrii de Externe ai NATO si pe ministrul ucrainean…

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…

- Bilanțul victimelor in urma razboiului din Ucraina crește de la o ora la alta. 352 de ucraineni, dintre care 14 copii, și-au pierdut viața, iar 1.684 au fost raniți. De cealalta parte, Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari. Ministerul de Interne de la Kiev a comunicat…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…