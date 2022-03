Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP, informeaza Agerpres.…

- ''Dupa debutul operatiunii militare ruse (24 februarie), fortele navale ucrainene au instalat bariere de mine in largul porturilor Odesa, Otceakov, Cernomorsk si Iujnii'', a declarat serviciul de securitate rus (FSB) intr-un comunicat, afirmand ca este vorba despre mine ''perimate'', fabricate in prima…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul ce-l reprezinta minele depuse de fortele navale ale miloitarilor ucraineni in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca prin deriva minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP. ”Dupa…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP. 39; 39;Dupa debutul operatiunii…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…

- Forțele ruse au fost scoase din orașul ucrainean Mikolaiev, port la Marea Neagra, a anunțat guvernatorul regional Vitali Kim. Luptele continua insa la pereiferie, in suburbii, a adaugat guvernatorul. Momentul in care au intrat pe aeroportul Kulbakino din Mikolaiev a fost filmat de soldații ucraineni.…

- Recep Tayyip Erdogan a discutat sambata cu Volodimir Zelenski si i-a dat asigurari ca depune eforturi pentru lansarea negocierilor in sensul unui armistitiu intre Rusia si Ucraina."Depunem toate eforturile pentru a evita noi pierderi de vieti omenesti", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul…

- Moscova este dispusa sa discute cu Kievul, insa numai dupa ce armata ucraineana va depune armele, a declarat, vineri, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters si AFP. “Suntem pregatiti pentru negocieri, in orice moment, de indata ce fortele armate ucrainene vor asculta apelul nostru…