Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului puternic de sancțiuni și pregatirea, in continuare, a unor sancțiuni individuale și economice suplimentare, care sa vizeze și Belarus. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, convocata ca urmare a agresiunii militare…