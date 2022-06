Stiri pe aceeasi tema

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- Polonia si Ucraina cresc productia de carbune energetic, cel mai poluant combustibil fosil. Aceștia se pregatesc pentru lunile de iarna, in timp ce Europa se confrunta cu o criza de securitate energetica exacerbata de razboiul din Ucraina. Utilizarea carbunelui energetic drept combustibil pentru centralele…

- Utilizarea carbunelui termic drept combustibil pentru centralele electrice va trebui sa scada daca lumea doreste sa-si atinga obiectivele de a atinge emisiile nete zero pana la jumatatea secolului. Dar, pe masura ce fluxurile de gaze rusesti catre Europa au scazut dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, se teme ca unitatea Uniunii Europene in privința Rusiei incepe sa se fisureze, in condițiile in care luni și marți urmeaza sa fie discutate un nou set de sancțiuni impotriva Moscovei și un plan de reducere a dependenței Europei de petrolul și gazele rusești,…

- Comisia Europeana (CE) nu are informatii conform carora vreo companie europeana a platit in ruble pentru gazele rusesti, dupa ce Moscova a cerut cumparatorilor straini sa se conformeze mecanismului de convertire a platilor din euro sau dolari in ruble, a declarat luni comisarul pentru energie, Kadri…

- Gazprom Germania, afacerea din domeniul tranzactionarii, stocarii si transportului energiei abandonata vineri de Gazprom, va fi transferata catre Autoritatea de reglementare in energie din Germania (Bundesnetzagentur), a anuntat luni ministrul Economiei, Robert Habeck, transmite Reuters, scrie Agerpres.Toate…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…